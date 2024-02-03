إعلام غربي: قوات كييف تواجه تحديات متزايدة أمام التفوق الروسي

كشفت تقارير إعلامية غربية أن القوات الأوكرانية تواجه تحديات متزايدة وسط نقص الذخيرة، بينما تكثف القوات الروسية ضرباتها وتحافظ على تفوقها.

وقال موقع "Business Insider" الإخباري في مقال، إن روسيا حافظت على تفوقها في قوة المدفعية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بل "زاد هذا التفوق في الأشهر الأخيرة".

ويشير التقرير إلى أن "مشاكل أوكرانيا المتعلقة بالذخيرة من المرجح أن تكرر وتفاقم الصعوبات التي واجهتها قواتها خلال هجومها المضاد المخيب للآمال".

وكتب موقع "Business Insider" أن نقص الذخيرة يأتي وسط تزايد الهجمات التي تشنها روسيا، التي استأنفت عملياتها الهجومية في الخريف بعد إعادة بناء مخزوناتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يناير الماضي عن الفشل الكامل للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.

ويحاول الجيش الأوكراني شن هجوم دون جدوى منذ بداية يونيو العام الماضي. ووفقا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقدت كييف خلال هذا الوقت 159 ألف عسكري و121 طائرة و766 دبابة و2348 مركبة مدرعة.

وقد صرح مسؤولون غربيون باستمرار في الآونة الأخيرة، وفي أوكرانيا نفسها، بأن الهجوم المضاد لم يكن ناجحا، وأن الوضع على الجبهة كان بمثابة طريق مسدود بالنسبة للجانب الأوكراني.

المصدر: وكالات