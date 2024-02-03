الدفاع الروسية تعلن تحييد آلاف العسكريين الأوكرانيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 6230 قتيلا وجريحا، وإسقاط 423 مسيّرة أوكرانية وعشرات الصواريخ غربية الصنع في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

منذ الـ27 يناير وحتى الـ3 من فبراير الجاري وجهت قواتنا 37 ضربة عالية الدقة استهدفت مراكز صنع القرار والمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الأسلحة والوقود الأوكرانية.

تم ضرب مواقع بنى تحتية أوكرانية وتجمعات للمرتزقة الأجانب.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حررت قوات "الغرب" الروسية قرية تابايفكا بمقاطعة خاركوف وحسنت من مواقعها على خط المواجهة، وصدت 41 هجوما وقضت على 750 عسكريا ودمرت العديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 19 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 1825 بين قتيل وجريح ودمرت للعدو 6 دبابات و13 مدرعة و36 عربة وعتادا عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك صدت القوات الروسية 22 هجوما وبلغت خسائر العدو أكثر من 2245 عسكريا وتم تدمير عشرات المدافع والمدرعات والأسلحة و5 دبابات، و19 عربة مدرعة، و63 عربة عسكرية.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 9 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 735 عسكريا وتم تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية وعتاد ومركبات للعدو.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما معاديا وكبدت العدو 385 عسكريا ودمرت له كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 290 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير عتاد وأسلحة ومدافع له.

في غضون أسبوع استسلم 26 جنديا أوكرانيا.

دمرت قواتنا 7 منصات للصواريخ المضادة للأهداف الجوية 5 منها S-300 وواحدة SAMP-T فرنسية وأخرى IRIS-T ألمانية.

دمرت قواتنا 3 محطات رادار NASAMS نرويجية وراداري S-300، ورادار IRIS-T ألمانيّا، و6 مستودعات للذخيرة.

أسقطت دفاعاتنا 20 صاروخا موجها بينها 4 صواريخ مضادة للرادار HARM، وقنبلة موجهة JDAM، و53 صاروخ HIMARS وUragan وAlder.

إسقاط 423 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية