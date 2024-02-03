الدفاع البريطانية: العالم لا يمكن أن يتحمل انتصار روسيا في صراعها مع أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إنه يتعين على العالم أن يزيد من مساعداته لكييف، لأنه لا يمكن تحمل انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا.

وكتب شابس في صفحته على منصة "إكس": "إن العالم لا يستطيع أن يتحمل فوز (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ... لأن الثمن الذي سيتعين دفعه لا يمكن تصوره. ويتعين على كل دولة ديمقراطية الآن تكثيف جهودها لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاج إليه لحماية حدودها".

ورحب وزير الدفاع البريطاني أيضا بالقرار الذي تم اتخاذه في الأول من فبراير في قمة الاتحاد الأوروبي بتخصيص 50 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى أربع سنوات لدعم أوكرانيا ماليا.

وفي منتصف يناير، أعلنت الحكومة البريطانية زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 2.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024.

وفي الفترة 2022-2023، قدمت المملكة لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار) سنويا.

المصدر: تاس