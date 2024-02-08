غاتيلوف: روسيا تؤيد منح العضوية الدائمة للهند والبرازيل في مجلس الأمن الدولي

قال غينادي غاتيلوف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الهند والبرازيل مرشحتان جديتان للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.

وشدد غاتيلوف على أن إصلاح مجلس الأمن الدولي أصبح مطلوبا بشكل متزايد.

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وأضاف: "لزيادة فعالية مجلس الأمن، يجب توسيع تمثيل الدول النامية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ونحن نعتبر البرازيل والهند من المرشحين الأقوياء للحصول على مقاعد دائمة في المجلس، إذا تم اتخاذ قرار بتوسيع مجلس الأمن الدولي، سواء في فئة الأعضاء الدائمين أو غير الدائمين".

وأشار غاتيلوف إلى أن إصلاح مجلس الأمن الدولي، أصبح "مطلوبا بشكل متزايد" وذلك لإزالة النقص في تمثيل الدول النامية، في حين أن الغرب ممثل بشكل زائد.

وقال: "لا تتوافق البنية الحديثة للإدارة العالمية بشكل كامل مع الحقائق الجيوسياسية. ويجب أن تأخذ في الاعتبار ظهور مراكز جديدة للنفوذ السياسي والاقتصادي على خريطة العالم، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية، ويجب حقا تعزيز المبادئ المتعددة الأطراف في الشؤون الدولية".

مجلس الأمن الدولي، هو هيكل عمل دائم في الأمم المتحدة، ويتحمل المسؤولية الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

ويضم المجلس 15 دولة– خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء مؤقتين. والأعضاء الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا. وهذه الدول تتمتع بحق النقض (الفيتو). ويتم انتخاب الأعضاء العشرة المتبقين في مجلس الأمن لمدة عامين بشكل دوري.

المصدر: نوفوستي