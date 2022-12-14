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نيبينزيا: توسيع مجلس الأمن الدولي ممكن فقط من خلال ضم بلدان من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية

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نيبينزيا: توسيع مجلس الأمن الدولي ممكن فقط من خلال ضم بلدان من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية
Globallookpress Manuel Elias/UN Photo/Handout via Xinhua
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن توسيع مجلس الأمن الدولي ممكن فقط من خلال ضم بلدان من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "هناك أحاديث كثيرة، وخصوصا اليوم، عن إصلاح مجلس الأمن الدولي والمزاعم بشأن عدم فاعليته. وهذا الكلام كان من الممكن سماعه منذ إنشاء الأمم المتحدة، وهو كان يسمع طوال كل سنوات وجودها".

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وتابع: "لا شك أن المجلس والأمم المتحدة بشكل عام يجب أن تكون مكيفة مع الواقع الراهن. وفي غياب ذلك من الصعب تصور التمثيل وتعددية الأقطاب الحقيقية والمساواة في العلاقات بين الدول الأعضاء".

وأضاف: "نحن نرى أفاق دمقرطة مجلس الأمن حصرا من خلال توسيع تمثيل دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

المصدر: تاس

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