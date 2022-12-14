نيبينزيا: الغرب دفع بالعالم كله نحو مواجهة خطيرة من خلال توسع الناتو

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الغرب دفع بالعالم نحو مواجهة خطيرة من خلال توسع الناتو، مشيرا إلى أنها تهدد العالم بأسره.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "من خلال تمسكها بحق الناتو في التوسع على حساب مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، دفعت الدول الغربية بالقارة الأوروبية نحو مواجهة قد تشعل العالم كله".

يتبع...