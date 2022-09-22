"هذا ما كنا ندعو إليه دائما".. موسكو تشيد باقتراح بايدن توسيع مجلس الأمن الدولي

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوسيع مجلس الأمن الدولي جدير بالثناء.

وأشار نائب الوزير الروسي، إلى وجود مرشحين يستحقون بالفعل نيل العضوية الدائمة في المجلس.

وأضاف ريابكوف في حديث للصحفيين: "نحن أنفسنا ندعو منذ فترة طويلة إلى توسيع مجلس الأمن الدولي في كلتا الفئتين. ويستحق الثناء فعلا أن الجانب الأمريكي أعلن أخيرا ما كان يتحدث عنه الجانب الروسي منذ فترة طويلة ودعا إلى تطبيقه".

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وتابع الدبلوماسي الروسي: "نعتقد أن هناك مرشحين يستحقون حقا أن يصبحوا أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، وقد تحدث وزيرنا عن ذلك أكثر من مرة".

المصدر: نوفوستي