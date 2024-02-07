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مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور بروكسل لمناقشة مواجهة روسيا ودعم أوكرانيا

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور بروكسل لمناقشة مواجهة روسيا ودعم أوكرانيا
Sputnik
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، سيزور بروكسل لمناقشة مواجهة روسيا ومساعدة أوكرانيا مع حلفاء الناتو.

ومن المقرر أن يلتقي سوليفان على وجه الخصوص الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وكذلك مسؤولين آخرين.

ووفقا لما جاء في بيان المتحدث اليوم الثلاثاء، "سيناقش سوليفان في هذه الاجتماعات، مجموعة من القضايا الرئيسية في الفترة التي تسبق قمة الناتو في واشنطن، بما في ذلك دعمنا المستمر لأوكرانيا، وردنا على العدوان الروسي، واستثمارات حلفاء الناتو لتعزيز دفاعنا وقوتنا".

وقال واتسون: "لدينا مواقف ردعية، بما في ذلك من خلال الاستثمار في قاعدتنا الصناعية العسكرية".

المصدر: تاس

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