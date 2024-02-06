البيت الأبيض: القوات الروسية تدمر المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لحرمانه من القدرة الإنتاجية

صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية الأمريكي جون كيربي، بأن كييف تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي غربية خلال الشتاء لحماية مجمعها الصناعي العسكري من هجمات الصواريخ والمسيرات الروسية.

وأشار إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا الآن، خاصة في أشهر الشتاء هذه"، وبحسب كيربي، فإن الولايات المتحدة تشهد "هجمات مستمرة" من الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية، خاصة على المنشآت العسكرية والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وأضاف: "الغرض منها (الهجمات الروسية) هو محاولة حرمان الأوكرانيين من القدرة على إنتاج العديد من الذخائر التي يحتاجونها للدفاع عن النفس بشكل مستقل".

وقال كيربي إن الدفاعات الجوية "سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، مهمة للغاية، وستصبح أكثر أهمية خلال أشهر الشتاء هذه"، وأضاف أن روسيا "تواصل محاولة تدمير المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: RT