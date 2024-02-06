الدفاع الروسية تعلن تحييد 885 عسكريا وإسقاط 30 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 885 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 30 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 6 هجمات وبلغت خسائر العدو 35 عسكريا.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 240 عسكريا وأسلحة وعتادا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك سيطرت قوات "الجنوب" على مواقع هامة وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.

على محور جنوب دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وتم القضاء على 195 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه تم تحييد 95 عسكريا وتدمير مدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

أسقطت الدفاعات الروسية صاروخي HIMARS أمريكيين.

إسقاط 30 مسيرة أوكرانية في ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية