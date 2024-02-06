الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في حمص

أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

وقالت الهيئة نقلا عن مراسلها في حمص: "عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ودفاعاتنا الجوية تتصدى وتسقط عددا من صواريخ العدوان".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "العدوان الإسرائيلي نفذ من جهة البحر المتوسط وأجواء مدينة طرابلس شمال لبنان"، مضيفة أن "الدفاعات السورية أسقطت عدداً من الصواريخ بينما سقطت أخرى بريف مدينة القصير وتسببت باندلاع نيران".

وبحسب الإعلام السوري، "استهدف القصف أحد المنازل السكنية في حي الحمراء والمعلومات تشير لوقوع عدد من الجرحى".

يتبع..