البيت الأبيض يرفض التعليق على "محادثة" بايدن مع رئيس فرنسي رحل منذ 30 عاما

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الثلاثاء التعليق على رواية الرئيس الأمريكي جو بايدن حول اتصاله الأخير مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران المتوفي منذ ثلاثين عاما.

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وأجابت جان بيير ردا على سؤال أحد الصحافيين كيف سيتمكن بايدن من إقناع المشككين بذكائه وسط تحفظات كبيرة عقب كثير من التصريحات المريبة والتي كان آخرها حديثه مع الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، بالقول: أنا لن أتبعك إلى حفرة الأرانب هذه".

وأكدت جان بيير أن الجميع كانوا قادرين رصد الرئيس الأمريكي خلال رحلاته في جميع أنحاء البلاد، دون توضيح ما عنته بكلامها.

وكان بايدن قد تحدث خلال لقائه مع مؤيديه في ولاية نيفادا عن "اتصالاته" الأخيرة مع ميتران (الذي توفي قبل نحو 30 عاما).

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وبينما بث الحدث مباشرة من قبل البيت الأبيض، اضطرت إدارته أن تشطب اسم "ميتران"، وتشير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين قوسين.

تجدر الإشارة إلى أن ميتران كان رئيسا لفرنسا في الفترة من 1981-1995، وتوفي عام 1996.

المصدر: نوفوستي