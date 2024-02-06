 
مباشر
عاجل
نيبينزيا: لدينا أدلة دامغة أنه تم إسقاط الطائرة إيل-76 بصاروخ باتريوت وواشنطن شريكة في الجريمة

بايدن يرجح عدم طرح المشروع حول مساعدة أوكرانيا وإسرائيل على التصويت

أخبار العالم

بايدن يرجح عدم طرح المشروع حول مساعدة أوكرانيا وإسرائيل على التصويت
AP Evan Vucci
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxf3

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مشروع القانون حول المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل قد لا يطرح على التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "الآن تدل كل الإشارات على أن مشروع القانون هذا لن يطرح على التصويت في مجلس الشيوخ".

إقرأ المزيد
زعيم الديمقراطيين: أوكرانيا قد تختفي من الوجود إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع دعمها
زعيم الديمقراطيين: أوكرانيا قد تختفي من الوجود إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع دعمها

وحمل بايدن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية عرقلة مشروع القانون.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

ومن المرجح ألا يمر مشروع القانون بمجلس النواب، حيث يعارضه الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس.

وكان ترامب قد دعا أعضاء الحزب الجمهوري لرفض مشروع القانون المذكور، واصفا إياه بـ "الوحشي".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا