بايدن يرجح عدم طرح المشروع حول مساعدة أوكرانيا وإسرائيل على التصويت

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مشروع القانون حول المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل قد لا يطرح على التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "الآن تدل كل الإشارات على أن مشروع القانون هذا لن يطرح على التصويت في مجلس الشيوخ".

إقرأ المزيد

وحمل بايدن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية عرقلة مشروع القانون.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.

ومن المرجح ألا يمر مشروع القانون بمجلس النواب، حيث يعارضه الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس.

وكان ترامب قد دعا أعضاء الحزب الجمهوري لرفض مشروع القانون المذكور، واصفا إياه بـ "الوحشي".

المصدر: تاس