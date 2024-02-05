زعيم الديمقراطيين: أوكرانيا قد تختفي من الوجود إذا لم يوافق الكونغرس على مشروع دعمها

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ االأمريكي تشاك شومر، إن أوكرانيا قد تختفي من الوجود إذا لم يدعم أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون الأمن القومي الذي قدمه مجلس الشيوخ.

وأضاف في تصريح لقناة "MSNBC" اليوم الاثنين، تعليقا على انتقادات الحزب الجمهوري لمشروع القانون إن "الكثير من الجمهوريين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب مايك جونسون، خائفون بشدة من دونالد ترامب، الذي يقول: دعونا ننتظر حتى أصبح رئيسا، الأمر الذي سيستغرق عاما على الأقل، وهو ما يعني أن أوكرانيا يمكن أن تختفي".

ووفقا لشومر، فإن الوضع على الحدود أيضا يمكن أن يزداد سوءا بشكل كبير خلال فترة انتظار ترامب.

وأشار السيناتور الديمقراطي إلى أن "دونالد ترامب قال إنه يريد الفوضى"، وأكد أن الولايات المتحدة تمر بـ"بمنعطف تاريخي" الآن.

وقدم مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين مشروع قانون يجمع بين تخصيص الأموال لأمن الحدود ومساعدة أوكرانيا وإسرائيل.

واقترح مشروع القانون تخصيص 118.28 مليار دولار، منها 60.06 دولار لدعم كييف.

وفي الوقت نفسه، من المخطط له إنفاق مبلغ أقل بثلاث مرات على أمن الحدود أي 20.2 مليار دولار.

وقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن دعمه لمشروع القانون ودعا الكونغرس إلى إقراره في أسرع وقت ممكن.

وأثار مشروع القانون المقترح انتقادات شديدة من السياسيين الجمهوريين، فقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "فقط الأحمق أو اليساري الراديكالي يمكن أن يصوت لصالح هذه الوثيقة الوحشية التي قدمها مجلس الشيوخ".

المصدر: نوفوستي