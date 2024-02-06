محكمة ألمانية تصنف جناح الشباب لحزب "البديل من أجل ألمانيا" منظمة متطرفة

أصدرت المحكمة الإدارية لمدينة كولونيا الألمانية قرارا يصنف جناح الشباب لحزب "البديل من أجل ألمانيا" حركة يمينية متطرفة.

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ونقلت صحيفة "شبيغل" عن نص قرار المحكمة مفاده أنه "يحق للخدمة الفيدرالية لحماية الدستور تصنيف منظمة الشباب التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" (Junge Alternative) كحركة متطرفة مؤكدة.

وأوضحت المحمكة أن هذه المنظمة تتمسك بمفهوم الأصل العرقي للشعب الألماني وتربط الحفاظ عليه بالاستمرارية العرقية من خلال استبعاد المهاجرين من هذا المجتمع. واعتبرت المحكمة هذا المفهوم جريمة ضد الكرامة الإنسانية.

كما أخذت المحكمة في الاعتبار أن المنظمة تواصل القيام بالدعاية المناهضة للأجانب وعلى وجه الخصوص للمسلمين، بالإضافة إلى التحريض ضد المبادئ الديمقراطية.

وعام 2023 صنفت الخدمة الفدرالية لحماية الدستور فروع حزب "البديل من أجل ألمانيا" في ساكسونيا وتورينغيا وساكسوني-أنهالت كمنظمات يمينية متطرفة.

المصدر: نوفوستي