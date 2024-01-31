"البديل لألمانيا" لشولتس: لأنكم تكرهون ألمانيا

قالت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، إن حكومة المستشار أولاف شولتس لا تريد أن تحكم البلاد بشكل فعال لأنها تكرهها، ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وأضافت في حديثها في البرلمان اليوم: "لا يمكنكم أن تحكموا ألمانيا بشكل جيد، لأنكم لا تريدون ذلك! أنتم تقومون بتدميرها! وسأخبركم بالسبب. لأنكم تكرهون بلدكم، ألمانيا! هذه الحكومة تكره ألمانيا! اغتنموا الفرصة على الأقل للتغيير الديمقراطي السلطة: يجب إجراء انتخابات مبكرة!".

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وسردت البرلمانية مجددا، الخطوات الرئيسية التي، في رأيها، ستساعد في إخراج ألمانيا من الأزمة الحالية: مراقبة الحدود، وطرد المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين الذين انتهكوا القانون، وإنهاء دفع الإعانات للمهاجرين، والتخلي عن التحول إلى الطاقة الخضراء، والحد من الإنفاق الحكومي.

وفي ديسمبر، دعا فريدريش ميرز رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا - الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المستشار الألماني إلى تحويل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الولايات الفيدرالية بشأن قضايا الهجرة إلى مشاريع قوانين وربط اعتمادها بالتصويت في البرلمان على الثقة في للمستشار شولتس نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، دعت مؤسِّسة حزب اليسار الجديد، سارة فاغنكنشت، أيضا إلى تغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

المصدر: نوفوستي