شولتس ينفي نيته التخلي عن منصبه مبكرا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه لا ينوي ترك منصبه مبكرا أو تقديم مسألة الثقة في حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أن شولتس قد يترك منصب المستشار في أوائل عام 2024، وتمت تسمية وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كخليفة مرجح لشولتس.

ووصف شولتس خلال مقابلة مع صحيفة تسايت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن انعقاد اجتماع لبحث تغيير المستشار أو التصويت على الثقة في حكومته، بأنها "قصص خيالية".

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وعندما سئل عما إذا كان يفكر في التخلي عن منصبه، أجاب "لا". وأضاف، إذا كان السؤال هو: هل تفكر في الاستقالة. الجواب هو لا".

وفي ديسمبر، دعا رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا ــ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تحويل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الولايات الفيدرالية بشأن قضايا الهجرة إلى مشاريع قوانين وربط اعتمادها بتصويت البرلمان على الثقة في شولتز نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، دعت قوى معارضة أخرى، على سبيل المثال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، إلى تغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي أوائل يناير، نشرت صحيفة بيلد نتائج استطلاع أجراه معهد INSA، ويظهر أن 64.3 % من المشاركين يؤيدون رحيل شولتس واستبداله بـ بيستوريوس.

المصدر: ريا نوفوستي