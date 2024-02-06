"ليس لديه ما يفعله".. بايدن يتهرب من اقتراح ترامب إجراء مناظرة بينهما

تهرب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين من عرض سلفه وخصمه السياسي دونالد ترامب إجراء مناظرة بينهما، قائلا إن خصمه الجمهوري "ليس لديه ما يفعله".

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وقال ترامب في وقت سابق من اليوم إنه يعتبر أن من الضروري إجراء مناظرة بينه وبين خليفته الديمقراطي، كون هذه عملية مهمة ولصالح البلاد.

ومن جانبه قال بايدن للصحفيين تعليقا على اقتراح ترامب إجراء مناظرة عامة بينهما: "لو كنت مكانه لوددت أن أدخل في مناظرة معي أيضا، لكن ترامب ليس لديه أي شيء آخر ليفعله".

وفي سياق متصل علق بايدن أيضا على احتمالات موافقة الكونجرس على مشروع قانون الحل التوفيقي "الحل الوسط" الذي أصدره مجلس الشيوخ بشأن التمويل الإضافي، الذي يجمع بين مخصصات أمن الحدود والمساعدة لأوكرانيا وإسرائيل.

وبهذا الصدد أوصى بايدن رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن يحذو حذو زملائه الديمقراطيين ويدعم المبادرة.

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وقال بايدن: "رسالتي إلى رئيس مجلس النواب جونسون هي الانتباه إلى ما يفعله مجلس الشيوخ، لدينا اتفاق بين الحزبين، ستطلع على تفاصيله هذا الأسبوع وسيتم تقديمه للنظر فيه يوم الأربعاء".

ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمداده إياهاا بالأسلحة والأموال، ونشره الحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعباً بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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المصدر: نوفوستي