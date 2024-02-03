الجيش الأردني ينفي المشاركة في الغارات الجوية الأمريكية داخل العراق

أعلن الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي الأردني لم يشارك في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة "بترا" الأردنية للأنباء اليوم السبت، عن مصدر عسكري مسؤول، قوله: "إنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، وأن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق"، مؤكدا "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافة".

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة المواطنين إلى عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

ونفذت الولايات المتحدة فجر السبت ضربات استهدفت مناطق في سوريا والعراق.

وقالت الولايات المتحدة، إنها ضربت أكثر من 85 هدفا تابعا للحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له في العراق وسوريا كجزء من ردها على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن.

وأسفرت الضربات في كل من سوريا والعراق عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، كما ألحقت اضرارا بالبنى التحتية المدنية.

المصدر: بترا