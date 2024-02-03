العراق تعلن الحداد العام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة على أرواح قتلى القصف الأمريكي

أعلنت رئاسة الوزراء العراقية اليوم السبت الحداد العام في العراق ودوائر الدولة ومؤسساتها مدة 3 أيام، حدادا على أرواح العسكريين العراقيين والمدنيين الذين قتلوا نتيجة القصف الأمريكي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان رسمي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه اليوم السبت بإعلان الحداد العام لثلاثة أيام في دوائر الدولة ومؤسساتها كافة، ترحما على أرواح شهداء قواتنا المسلحة والمدنيين الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي على مناطق عكاشات والقائم غرب محافظة الأنبار".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

وأفاد مراسل RT بأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

فيما أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف محافظة الأنبار الليلة الماضية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"