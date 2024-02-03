الحكومة العراقية تنفي التصريحات الأمريكية بخصوص علمها المسبق باستهداف مواقع على الحدود مع سوريا

أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت تعرض عدة مواقع للقوات الأمنية العراقية لقصف جوي أمريكي، ونفت صحة التصريحات الأمريكية حول إبلاغ الجانب العراقي مسبقا بهذه الغارات.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية: "أقدمت الإدارة الأمريكية على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم والأماكن المدنية المجاورة لقصف من عدة طائرات أمريكية. وأدى هذا العدوان السافر إلى ارتقاء 16 شهيدا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين، كما أوقع القصف خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".

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وأكد البيان على أن "الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل من المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقا لجميع السنن والشرائع الدولية".

وتابع: "هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب. يجدد العراق رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".

وختم البيان: "وفي الوقت نفسه نؤكد بأن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، وستبذل الحكومة العراقية كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها، المجد والرفعة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى".

المصدر: RT