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الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم السبت طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من مقاطعة فورونيج.

وكتب حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف في قناته على "تليغرام": "أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من فورونيج ودمرتها".

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وأضاف: "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: تاس

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