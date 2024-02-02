الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج
Sputnik
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم السبت طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من مقاطعة فورونيج.
وكتب حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف في قناته على "تليغرام": "أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من فورونيج ودمرتها".
وأضاف: "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
المصدر: تاس