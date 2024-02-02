الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة فورونيج

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم السبت طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من مقاطعة فورونيج.

وكتب حاكم المقاطعة ألكسندر غوسيف في قناته على "تليغرام": "أنظمة الدفاع الجوي رصدت طائرة مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من فورونيج ودمرتها".

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وأضاف: "بحسب البيانات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: تاس