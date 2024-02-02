الدفاع الروسية تعلن تحييد 798 عسكريا وإسقاط 40 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 798 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 40 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 45 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 270 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك تم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له، وناقلة جند مدرعة M113 أمريكية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 100 عسكري وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه تم تحييد 55 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير مدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 38 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له.

أسقطت الدفاعات الروسية صاروخي "أولخا" سوفيتيين.

إسقاط 40 مسيرة أوكرانية في ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية