بوتين: أسلحة الناتو أقل شأنا من السوفيتية وأسلحتنا الحديثة تتفوق على جميع نظائرها لدى الجميع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع بما في ذلك أسلحة حلف "الناتو".

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جاء ذلك خلال حديث بوتين للمشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر"، حيث تابع: "إذا ما قارننا أسلحة (الناتو) وأسلحة الفترة الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، فإن الأولى أقل شأنا من الأخيرة. أما إذا أخذنا أسلحتنا، فمن الواضح أنها تتفوق على الجميع، وتلك حقيقة واضحة. وأعني هنا تكنولوجيا الصواريخ والمدرعات وكل ما يستخدم في ساحة المعركة".

وأشار بوتين إلى أن منظومة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير" على سبيل المثال تحظى بطلب وشعبية كبيرين في أسواق الأسلحة الدولية، و"تلتقط مثل الكعك الساخن" على حد تعبير بوتين.

وأكد الرئيس على أن أسياد النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا نتيجة انقلاب، يهدفون من خلالهم إلى إطالة أمد الصراع، وقال في هذا الشأن:"الجميع هنا، يعمل لصالح شبابنا الذين يقاتلون على الجبهة هؤلاء النازيين الجدد، الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا منذ عدة سنوات نتيجة انقلاب، بينما يوجههم سادتهم نحو روسيا، ويستخدمونهم كأداة لإطالة أمد الصراع".

المصدر: RT