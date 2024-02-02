ضبط خلية تجسس جديدة تعمل لصالح "الموساد" في تركيا

أعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية اليوم الجمعة القبض على 7 أشخاص من أصل 9 صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، بتهمة العمل لصالح "الموساد" الإسرائيلي.

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وجرى اعتقال المشتبه بهم في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات (إم ي تي).

ونفذ ضباط فرع المخابرات ومكافحة الإرهاب مداهمات في مدينتي إسطنبول وإزمير على الساحل الغربي، بناء على أوامر أصدرها مكتب مدعي عام إسطنبول.

والشهر الماضي اعتقلت الشرطة التركية 34 شخصا للاشتباه بقيامهم بأعمال لصالح إسرائيل.

ووجهت لهم اتهامات بالتخطيط لنشاطات تشمل الاستطلاع و"الملاحقة والاعتداء واختطاف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، حذر أمس الخميس إسرائيل من العواقب الوخيمة لأنشطة التجسس على أراضي الجمهورية التركية.

المصدر: RT