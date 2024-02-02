فلوريدا.. قتلى بحادث سقوط طائرة خفيفة في حديقة منزل (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل عدد من الأشخاص جراء سقوط طائرة خفيفة في حديقة منزل بمنطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا.

وقال ستيفن أسكاري، أحد سكان كليرووتر، إنه سمع ما بدا وكأنه انفجار مساء الخميس هز شقته بأكملها، مضيفا: "لقد رأينا عمودا ضخما من الدخان يتصاعد".

NEW: Footage shows firefighters and police responding to the scene of a small plane crash at a mobile home park in Clearwater, Florida. Fire officials say "several" people have been killed. https://t.co/8fyIcMTShNpic.twitter.com/bZZ9buhRxU — ABC News (@ABC) February 2, 2024

وأفادت تقارير بأنه في الوقت الذي تلقى فيه مسؤولون مكالمة هاتفية بشأن حريق في حديقة منزل متنقل، كان هناك تقرير عن طائرة تواجه حالة طوارئ في أحد المطارات. وفي نهاية المطاف، اختفت الطائرة عن الرادار على بعد حوالي 3 أميال شمال المدرج، وهو نفس موقع حديقة المنزل المتنقل.

Happening Now:

A small plane has crashed into a mobile home park in Clearwater, FL pic.twitter.com/WZ3uO48FMk — SGAnon (@TheQNewsPatriot) February 2, 2024

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة وهي من طراز Beechcraft Bonanza V35 ذات محرك واحد، تحطمت في المنطقة السكنية بعد أن أبلغ الطيار عن عطل في المحرك.

وتقع كليرووتر التي يسكنها أكثر من 110 آلاف نسمة على بعد حوالي 23 ميلا غرب تامبا على الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا.

🚨#BREAKING: A small plane has crashed into trailer park with reports of multiple people injured ⁰

📌#Clearwater | #Florida



Currently, numerous firefighters and other emergency crews are responding to a second-alarm fire after a small plane crashed into a trailer park… pic.twitter.com/8BRTwY1tsy — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 2, 2024

المصدر: CNN