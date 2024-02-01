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إصابة تسعة أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن

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إصابة تسعة أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن
Legion-Media
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ذكرت الشرطة البريطانية أن تسعة أشخاص من بينهم أم وطفلان صغيران تم نقلهم إلى المستشفى بعد هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن.

وقالت الشرطة إن "أما وطفليها الصغيرين نقلوا إلى المستشفى على جناح السرعة بعد تعرضهم لهجوم بمادة كيميائية مسببة للتآكل في جنوب لندن".

وأشارت إلى أن "المهاجم فر من مكان الحادث، فيما قامت شرطة العاصمة بمطاردته".

وقال مدير المباحث ألكسندر كاسل: "الضباط موجودون في مكان الحادث، وتم نقل ثلاث مصابين هم امرأة وطفلاها الصغار إلى المستشفى لتلقي العلاج على جناح السرعة".

وأضاف: "تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين جميعهم بالغون، وثلاثة من ضباط الشرطة إلى المستشفى بسبب إصابات لحقت بهم، على ما نعتقد، عندما جاءوا لمساعدة المصابين، فتحنا تحقيقا بالحادث المروع، وسنقوم بالعمل اللازم وبمجرد أن نعرف المزيد عن ظروفهم سنعلمكم عن ذلك".

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وأوضح: "بينما تستمر الاختبارات لتحديد ماهية المادة، نعتقد في هذه المرحلة أنها مادة سامة قابلة للتآكل، والعمل مستمر لتحديد السبب الذي أدى إلى هذا الحادث المروع".

المصدر: RT

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