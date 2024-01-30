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في حادث نادر.. شرطة لندن تقتل رجلا مسلحا بقوس ونشاب

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في حادث نادر.. شرطة لندن تقتل رجلا مسلحا بقوس ونشاب
(PA)
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قتلت الشرطة البريطانية رجلا بالرصاص في جنوب شرق لندن بعد تلقيها تقارير بأنه كان مسلحا بقوس ونشاب وحاول اقتحام أحد المنازل.

وقالت شرطة العاصمة إنه "تم استدعاء ضباط مسلحين إلى المنزل الواقع في ساري كوايز، ساوثوارك، قبل الساعة 05:00".

وبحسب شرطة لندن، فإن "الرجل البالغ من العمر 30 عاما، هدد بمهاجمة السكان، وكان يحمل أسلحة بما في ذلك القوس والنشاب".

وأوضحت الشرطة أن "عناصرها توجهوا إلى مكان الحادث للتحاور مع الرجل لكن بعد تلقيهم تهديدات تم استدعاء رجال شرطة مسلحين إلى الموقع".

في حادث نادر.. شرطة لندن تقتل رجلا مسلحا بقوس ونشاب

وأضافت: "دخل الرجل المنزل وتم استخدام سلاح ناري، وقام ضباط ومسعفون من خدمة إسعاف لندن، بتقديم الإسعافات الأولية، ولكن الرجل توفي في مكان الحادث".

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ووفقا لأحد المسؤولين في شرطة لندن، فإن رجال الشرطة "نادرا جدا" ما يستخدمون أسلحتهم و"يدركون ويتوقعون أنه عندما يفعلون ذلك، سيتم فحص أفعالهم عن كثب".

المصدر: RT

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