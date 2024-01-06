"تلغراف": الشرطة استخدمت سرا بيانات المواطنين للتعرف على وجوه المطلوبين في لندن

ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الشرطة البريطانية استخدمت سرا قاعدة بيانات لحاملي الهويات البريطانية في التعرف على وجوه المارة في شارع أكسفورد وسط لندن.

وكتبت الصحيفة، وفق تقرير خاص بها: "أجرت الشرطة سرا مئات من إجراءات وعمليات البحث للتعرف على الوجه باستخدام قاعدة بيانات المملكة والتي تضم 46 مليونا من حاملي الهويات البريطانية".

ويثير هذا قلقا بين النواب وهيئات المراقبة بشأن الآثار المترتبة على حماية البيانات والعلاقة بين المواطن والدولة، وفق الصحيفة.

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وتشير الصحيفة إلى أنها حصلت على البيانات في تحقيقها من وزارة الداخلية في البلاد بموجب قانون حرية المعلومات.

وتلفت الصحيفة إلى أن القوات فتشت قاعدة بيانات الهويات البريطانية باستخدام تقنية التعرف على الوجه أكثر من 300 مرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. كما استخدمت أيضا بيانات من خدمة الهجرة تحتوي على معلومات حول المهاجرين.

وتشير الصحيفة إلى أن الشرطة تحولت بشكل متزايد إلى تقنية التعرف على الوجه في السنوات الأخيرة، لكنها تعتمد عادة على قاعدة بيانات الشرطة الوطنية التي تحتوي على ما يقرب من 16 مليون صورة لأولئك الذين تم احتجازهم، بما في ذلك أولئك الذين لم توجه إليهم اتهامات قط.

المصدر: نوفوستي