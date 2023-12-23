السلطات البريطانية تبحث عن إشارة مرور مسروقة وليست عادية! (صور)

دعا مجلس ساوثوارك في لندن الشرطة لإعادة أحدث عمل لفنان الشارع البريطاني بانكسي الذي يظهر ثلاث طائرات مسيرة مرسومة على إشارة STOP مرورية جنوب لندن.

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وقالت نائبة رئيس مجلس ساوثوارك في لندن، ياسمين علي، إنه طلب من الشرطة إعادة العلامة المسروقة، مضيفة: "لا ينبغي إزالة اللوحة، نود إعادتها حتى يتمكن جميع السكان من الاستمتاع بعمل بانكسي الرائع. أبلغنا الشرطة بإزالة اللافتة حتى يتمكنوا من مساعدتنا إعادتها".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أمس الجمعة، أن رجلين أزالا لافتة "STOP"، بعد أقل من ساعة من تبني بانكسي العمل الفني. وقيل إن الشرطة لم تحقق في الحادث لأنه لم يبلغ أحد عن السرقة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت، رجلا بمساعدة آخر، يستخدم كماشة لكسر اللافتة، ثم يفر بها من أمام أعين المارة.

ونشر بانكسي صورة للعمل الفني عبر موقعه الإلكتروني وحسابه في "إنستغرام"، لمتابعيه البالغ عددهم 12 مليونا، والذي يبدو أنه محاكاة للقضية الفلسطينية، لتعمده رسم الطائرات المحلقة فوق كلمة "STOP"، وتعني "قِفْ"، للإشارة إلى وقف إطلاق النار الدائرة في غزة.

وبانكسي هو فنان غامض غير النظرة العامة لفن الشارع، بأعماله الساخرة الموجهة ضد السياسة والحرب والرأسمالية والوعظ الأخلاقي، وأصبحت محل مطاردة من قبل الصحفيين والمصورين والمخربين ونقاد الفن وجامعي الأعمال الفنية.

المصدر: RT