سرقة لوحة إشارة طرقية أضاف عليها بانكسي رسومات تعبيرية دعما لغزة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، يظهر فيها رجلان، يقومان بفك وتمزيق لافتة "STOP" رُسم عليها صور لطائرات مسيّرة في إشارة للمطالبة بوقف الهجمات على غزّة.

وبعد ساعة من إعلان فنان الشارع البريطاني بانكسي أنه صاحب الرسم على اللوحة الطرقية الموجودة في منطقة "بيكهام" في العاصمة لندن، قام رجلان بفك اللافتة وسرقتها أمام شهود عيان ثم هربا من المكان.

Banksy artwork stolen in South London (Peckham) pic.twitter.com/xZwBBTohmO — YourLegalAssistantUK (@PopCultureSol) December 22, 2023

وقد رسم الفنان المعروف باسم بانكسي رسوما لثلاث طائرات عسكرية مسيّرة فوق لوحة إشارة "STOP" الطرقية، ورغم أنه لم يوضح جوهر عمله، إلا أن وسائل الإعلام البريطانية فسرته بثقة على أنه دعوة لوقف الهجمات على قطاع غزّة.

وتعد قضية مناهضة الحرب أحد الموضوعات الرئيسية في أعمال بانكسي، وقد استمر بابتكار أعمال متعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ أكثر من 20 عاما.

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وفي عام 2005، زار الفنان البريطاني فلسطين، وقام برسم العديد من الرسومات الكبيرة على الجدار الخرساني الذي يفصل الضفة الغربية عن الأراضي الإسرائيلية.

المصدر: تاس