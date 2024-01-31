النرويج تتأهب "لاستقبال" أكبر عاصفة منذ 30 عاما

حذرت السلطات في النرويج من أن البلاد قد تشهد أقوى عاصفة منذ ثلاثة عقود وحثت الناس على التزام منازلهم.

ومن المتوقع أن تهب العاصفة التي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية النرويجية اسم "إنغون"، في وسط النرويج قبل أن تتحرك شمالا يوم الخميس. فيما توقعت شركات الملاحة الجوية وخطوط العبارات حدوث اضطرابات.

وكتبت صحيفة "في جي" أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة نفس المنطقة التي ضربها إعصار رأس السنة عام 1992، وهي إحدى أقوى العواصف في تاريخ النرويج.

وحذرت الشرطة من توقعات بهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 126 و180 كيلومترا في الساعة كما طلبت من الناس تجنب الخروج إن أمكن ومراقبة الأجسام المتطايرة في حال خرجوهم.

وأصدرت السلطات تحذيرا باللون الأحمر (أعلى مستوى) للمنطقة المحيطة بمدينة تروندهايم، حيث يتوقع أن تهب رياح قوية الأربعاء.

كما صدر تحذير آخر باللون الأحمر لجزر لوفوتن شمالا على طول الساحل في القطب الشمالي.

وبحلول منتصف نهار الأربعاء، وردت تقارير متفرقة عن تعليق خدمات خطوط العبارات التي تربط جزر النرويج وإغلاق المدارس والطرق والأنفاق والجسور في البلاد.

المصدر: أ ب