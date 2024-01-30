إعلام كوريا الشمالية: اختبار صاروخ مجنح استراتيجي يوم 30 يناير

أكدت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اختبار صاروخ مجنح استراتيجي من نوع "هواسال 2" يوم 30 يناير.

وقالت الوكالة إن "هذه التدريبات ساهمت في اختبار جاهزية جيشنا لهجوم مضاد سريع وزيادة قدراته على تسديد ضربة استراتيجية".

وأضافت الوكالة أن "التدريبات لم تؤثر سلبا على أمن الدول المجاورة".

إقرأ المزيد

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا من ساحلها الغربي باتجاه البحر الأصفر.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتين للصواريخ المجنحة في أواخر يناير الجاري، كانت الأولى منهما في 28 يناير، حيث تم إطلاق صاروخ من غواصة.

وتعتقد كوريا الجنوبية أن مدى صاروخ "هواسال 1" الكوري الشمالي يبلغ نحو 1.5 ألف كلم، وصاروخ "هواسال 2" نحو ألفي كلم. ويعتقد أنهما قادران على حمل رؤوس نووية تكتيكية.

المصدر: تاس