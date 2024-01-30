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للمرة الثالثة خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز

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للمرة الثالثة خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز
Globallookpress
كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا في 25 يناير 2024
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي الثلاثاء، بعد يومين فقط من إطلاقها صواريخ كروز من غواصة من الساحل الشرقي.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان، إنها رصدت إطلاق بيونغ يونغ في حوالي الساعة السابعة صباحا من ساحلها الغربي، لكنها لم تحدد عدد الصواريخ، مشيرة إلى أنها تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لرصد "أي علامات إضافية على الاستفزازات الكورية الشمالية".

ويمثل إطلاق اليوم ثالث إطلاق لصواريخ كروز خلال أسبوع.

وكانت كوريا الشمالية قامت يوم الأحد الماضي بإطلاق صاروخ كروز استراتيجي مطور حديثا من غواصة، يسمى "بولهواسال-3-31"، قبالة ساحلها الشرقي، بعد أيام فقط من اختبار صاروخ كروز الاستراتيجي لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: يونهاب

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