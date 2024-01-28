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زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق صواريخ "كروز" من غواصة

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زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار إطلاق صواريخ
RT / North Korea's Korean Central News Agency
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية فجر الاثنين أن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على اختبار إطلاق صاروخي "كروز" من غواصة.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق وضربت الجزيرة المستهدفة"، مشيرة إلى أن التجربة تمت يوم الأحد.

وفي المقابل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد أنه رصد إطلاق صواريخ كروز بالقرب من المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية، بعد أيام من قيام بيونغ يانغ بإطلاق تجريبي لصواريخ كروز استراتيجية جديدة من الساحل الغربي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بأن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ في حوالي الساعة الثامنة صباحا في المياه قبالة ميناء "شينبو"، لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويعد هذا ثاني إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية هذا العام، بعد أن اختبرت إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية "بولهواسال-3-31" باتجاه البحر الأصفر يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة أنه لا يؤثر على سلامة الدول المجاورة.

المصدر: وكالات

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