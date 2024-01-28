نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع حفتر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف مع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وقالت السفارة الروسية لدى ليبيا في بيان إن المفاوضات جرت في بنغازي، وبحث الطرفان الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما ذكرت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان مقتضب أن حفتر استقبل يفكوروف والوفد المرافق له بمقر القيادة العامة ببنغازي.

وهذا اللقاء هو الرابع للمشير حفتر مع يفكوروف منذ أغسطس الماضي، وكان آخر لقاء لقاء بينهما في بنغازي في 3 ديسمبر الماضي.

المصدر: RT