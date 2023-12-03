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حفتر يجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي يفكوروف في بنغازي

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حفتر يجتمع مع نائب وزير الدفاع الروسي يفكوروف في بنغازي
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بحث قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف في بنغازي أمس السبت سبل التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا.

وقالت "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية" في بيان عبر موقعها في "فيسبوك"، إن حفتر استقبل يفكوروف والوفد المرافق له في مكتبه بمقر القيادة في بنغازي حيث تم التباحث حول سبل التعاون المشترك بين البلدين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وكان يفكوروف قام في أغسطس الماضي بزيارة هي الأولى من نوعها إلى بنغازي بدعوة من حفتر، لبحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي ومسائل العمل المشترك الأخرى.

وحسب بوابة "الوسط" الليبية، فقد التقى حفتر مع يفكيورف في بنغازي مرة أخرى في 17 سبتمبر، على هامش مشاركة وفد روسي في عمليات البحث والإنقاذ بمدينة درنة وسواحلها بعدما اجتاحتها فيضانات مدمرة.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، زار حفتر موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT  + وسائل إعلام ليبية

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