 
مباشر

جهاز الأمن الأوكراني يكشف مخطط فساد لمشتريات أسلحة بقيمة 40 مليون دولار

أخبار العالم

جهاز الأمن الأوكراني يكشف مخطط فساد لمشتريات أسلحة بقيمة 40 مليون دولار
Globallookpress
كييف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvam

كشف جهاز الأمن الأوكراني عن عمليات احتيال كبيرة قام بها مسؤولون عسكريون وكبار رجال الأعمال في البلاد، عن طريق اختلاس 40 مليون دولار لشراء أسلحة.

إقرأ المزيد
زيلينسكي يعلق على انتشار الفساد في أوكرانيا وسرقة المساعدات الغربية
زيلينسكي يعلق على انتشار الفساد في أوكرانيا وسرقة المساعدات الغربية

وقال جهاز الأمن إن التحقيق "كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة "لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة" سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا خلال عملية شراء قذائف".

وأضاف "وفقا للتحقيق فإن مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين في وزارة الدفاع بالتواطؤ مع شركة أجنبية ضالعون في عملية الاختلاس".

وذكر الجهاز أن عملية الاختلاس شملت شراء 100 ألف قذيفة "مورتر" للجيش الأوكراني.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أن أحد المشتبه بهم حاول مغادرة البلاد وهو الآن رهن الاعتقال.

إقرأ المزيد
ميك والاس: الاتحاد الأوروبي يخفي بنفاق تفشي الفساد في أوكرانيا
ميك والاس: الاتحاد الأوروبي يخفي بنفاق تفشي الفساد في أوكرانيا

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية حدوث هذا المخطط الذي سيكون له صدى هائل في البلد.

جدير بالذكر أنه تمت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف في سبتمبر الماضي بسبب قضايا فساد مختلفة.

وفي السياق، قال عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقا)، إن "الاتحاد الأوروبي يخفي بنفاق حقيقة وجود الفساد المستشري في أوكرانيا".

وأضاف البرلماني الأوروبي: "الاتحاد الأوروبي يتجاهل مشاكل مماثلة في أماكن أخرى، وقد اعترفت محكمة المدققين الأوروبية بأن أوكرانيا فاسدة للغاية لكن الاتحاد الأوروبي غض الطرف عن ذلك".

المصدر: وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا