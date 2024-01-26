مشاهد جديدة لأسرى الحرب الأوكرانيين وهم يستقلون طائرة "إيل-76" المنكوبة (فيديو)

نشرت لجنة التحقيق الروسية مشاهد لأسرى الحرب الأوكرانيين وهم يستقلون طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76"، والتي أسقطتها القوات الأوكرانية لاحقا في مقاطعة بيلغورود.

ويظهر في الفيديو إحضار الأسرى الأوكرانيين الذين كان من المقرر تبادلهم في قافلة من ست باصات مباشرة إلى الطائرة وصعودهم إليها.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه نتيجة لفحص موقع تحطم طائرة "إيل-76" ظهر أن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الأربعاء الماضي في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.

المصدر: RT