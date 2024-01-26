بوتين: كييف علمت بنقل جنود أوكرانيين على متن طائرة "إيل-76" لإجراء عملية تبادل أسرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بأن الطائرة "إيل-76" التي أسقطتها قوات كييف كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين إلى موقع تبادل الأسرى.

وقال بوتين خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية: "تم إسقاط طائرتنا "إيل-76" بأفرادها العسكريين، 65 شخصا. نحن لم نقم بنقلهم إلى هناك بدون سبب. وكانت مديرية الاستخبارات الرئيسية للقوات الأوكرانية تعلم أننا ننقل عسكريين إلى هناك، 65 شخصا، وكان من المخطط نقل 190 عسكريا على ما أعتقد، ومع ذلك هاجمت (القوات الأوكرانية) هذه الطائرة".

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وأضاف: "لا أعرف إذا فعلوا ذلك عمدا أو خطأ أو طيشا. لكن من الواضح أنهم فعلوه".

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنه نتيجة لفحص موقع تحطم طائرة "إيل-76" ظهر أن الطائرة تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للطائرات من أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الأربعاء الماضي في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا وعلى متنها 65 أسيرا أوكرانيا، و6 من أفراد الطاقم، و3 مرافقين.

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق، الاعتراف بمسؤولية قواتها عن إسقاط طائرة النقل الروسية "إيل-76" التي كان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا، وأفراد طاقمها والمرافقة الـ9.

المصدر: RT