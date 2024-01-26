الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مواقع جديدة في عدة محاور الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها المسلحة على مواقع جديدة في مختلف محاور القتال، والقضاء على 740 عسكريا عند محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية تقريرها الأسبوعي حول انجازاتها في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفيما يلي أبرز نقاطه:

إقرأ المزيد

قامت القوات الروسية على محور كوبيانسك بتحسين وضعها على طول خط المواجهة، وحررت بلدة كاخمالنوي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وصدت 43 هجوما للقوات الأوكرانية.

خسرت القوات الأوكرانية ما يقرب من ألفي جندي بين قتيل وجريح على محور دونيتسك خلال أسبوع.

فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 335 فردا عسكريا و23 سيارة عسكرية وراجمتين من طراز "غراد" خلال أسبوع على محور خيرسون.

فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا و3 دبابات و4 مدرعات و11 مدفعا ميدانيا في أسبوع على محور زابوروجيه.

سيطرت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي على مواقع أكثر فائدة على محور كراسنوليمان، وصدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وفقد العدو أكثر من 1570 مقاتلا.

خلال الأسبوع الماضي قصفت القوات الروسية أربع قاذفات صواريخ للدفاع الجوي، منها اثنتان من طراز "باتريوت" و"سامب-تي" و"إيريس-تي" و6 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات الأوكرانية.

قضت القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك على ما يصل إلى 745 عسكريا أوكرانيا ودمرت 41 آلية أوكرانية في أسبوع.

فقدت القوات الأوكرانية 19 دبابة في جمهورية دونيتسك الأسبوع الماضي، منها دبابة واحدة من طراز "ليوبارد".

نفذت القوات الروسية 13 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة خلال أسبوع ضد مواقع وترسانات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتم إصابة جميع الأهداف.

هزمت القوات الروسية 6 ألوية أوكرانية على محور مقاطعة خيرسون خلال أسبوع.

تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع على محور كوبيانسك 740 عسكريا و7 دبابات و7 مدرعات و14 مدفعية.

كما استسلم 35 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع، منهم 16 كانوا في اتجاه كراسنوليمان.

الدفاع الجوي الروسي أسقط 361 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع.

أسقط الطيران والدفاع الجوي الروسي طائرة "سو-25" تابعة للقوات الأوكرانية، ودمر ستة صواريخ "ستورم شادو" و28 قذيفة "هايمرس" و"فامبير".

المصدر: RT