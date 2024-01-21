الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في خاركوف والقضاء على 565 عسكريا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على أكثر من 565 عسكريا وإسقاط 43 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حررت قواتنا بلدة كراخمالنويه وصدت 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 55 عسكريا.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 80 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك تم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 310 عسكريين وتدمير أسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما وتم القضاء على 70 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع للعدو.

على محور زابوروجيه تم تحييد 30 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 20 عسكريا.

دمرت قواتنا مستودع ذخيرة وتجمّعا للمرتزقة الأجانب في منطقة قسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك، وعشرات مرابض المدفعية الأوكرانية ومواقع إطلاق النار.

أسقطت دفاعاتنا صاروخ Tochka-U سوفيتيا وصاروخي HIMARS أمريكيين.

إسقاط 43 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وخيرسون وزابوروجيه

المصدر: وزارة الدفاع الروسية