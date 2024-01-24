الدفاع الروسية لأول مرة تعلن تدمير منظومة الصواريخ الفرنسية "SAMP-T"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، تدمير مستودعات ذخيرة للواءين من القوات الأوكرانية ونظام صاروخي من طراز "SAMP-T" مضاد للطائرات فرنسي الصنع.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعات ذخيرة للواءي المدفعية الميكانيكيين الأوكرانيين الحادي والثلاثين والسادس والعشرين، ونظام الصواريخ المضادة للطائرات سامب-تي (SAMP-T) الفرنسي الصنع، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300".

ووفقا للوزارة، دمرت القوات الصاروخية والمدفعية، والطائرات المسيرة الهجومية لمجموعات القوات التابعة للجيش الروسي أيضا 127 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 132 منطقة خلال يوم واحد.

كما أعلنت وزارة الدفاع أن خسائر كييف على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بلغت 435 عسكريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاء في تقرير الوزارة، أن "العدو [الأوكراني] فقد ما يصل إلى 175 عسكريا، بالإضافة إلى دبابتين وخمس مركبات، ومدفع ذاتي من طراز "غياسينت-إس" وأربع قطع مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا"، وأضافت الوزارة، أن "خسائر العدو بلغت 260 عسكريا ودبابتين وثماني مدرعات وتسع مركبات".

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات تجمع "الشرق" الروسية، بإسناد من الطيران ونيران المدفعية، أفراد لواء المظليين الهجومي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف التقرير "بلغت خسائر العدو نحو 105 عسكريين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مدفع "هاوتزر" من طراز "إف إتش-70" بريطاني الصنع، ومدفع "دي-20"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، فضلا عن راجمة الصواريخ (بي إم-21) غراد".

هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد على مدار 8 سنوات، من قبل نظام كييف.

المصدر: RT