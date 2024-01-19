قائد في الجيش الروسي: خطوط الدفاع الروسية رفعت قدرة القوات على الصمود بمقدار ستة أضعاف

أكد قائد القوات الهندسية في الجيش الروسي يوري ستافيتسكي أن نظام خطوط الدفاع التي أنشأها الجيش الروسي رفع قدرة القوات على الصمود خلال الهجوم المضاد الأوكراني بمقدار خمس إلى ست مرات.

وأشار الفريق ستافيتسكي، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر)، إلى أنه تم تجهيز أكثر من 400 منطقة دفاع في ثمانية أشهر، وهذه حالة غير مسبوقة، وأن عمق الخطوط الدفاعية يصل إلى 120 كيلومترا.

وقال: "لصد الهجوم المضاد للعدو على طول خط الجبهة، تم إعداد نظام مرتب من الخطوط الدفاعية والمواقع والمناطق بعمق يصل إلى 120 كم أو أكثر. ولئن أخذنا في الاعتبار حجم وتوقيت المهام، يمكننا أن نقول بثقة أن هذه حالة غير مسبوقة في تاريخ الحروب والنزاعات المسلحة".

وشدد قائد القوات الهندسية الروسية على أن "تجهيزات التحصين للخطوط والمواقع والمناطق، التي تم الانتهاء منها بالكامل، مكنت من زيادة قدرة مجموعات القوات على الصمود وفعالية استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية بمقدار خمس إلى ست مرات".

وأوضح أنه مع بداية الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، تم شق أكثر من 3600 كيلومتر من الخنادق وممرات الاتصالات وأكثر من 150 ألف خندق ومخزن للمعدات، وأكثر من 45 ألف مخبأ، وتم تجهيز أكثر من 12 ألف هيكل خرساني مسلح مسبق الصنع.

وأضاف ستافيتسكي: "في أقصر وقت ممكن، خلال ثمانية أشهر، وفي ظل الظروف الجوية والمناخية الصعبة، وكذلك في ظل ظروف الأعمال العدائية المستمرة، واستخدام العدو على نطاق واسع للأسلحة العالية الدقة والطائرات المسيرة في مناطق تجمع القوات، تم تجهيز أكثر من 400 منطقة دفاع".

وتابع: "وفي الوقت نفسه، تضمن نظام الخطوط والمواقع والمناطق الدفاعية خطين أو ثلاثة خطوط دفاعية. وللمقارنة، سأقدم مثالا: تم بناء خط مانرهايم الذي يبلغ طوله 135 كيلومترا خلال 10 سنوات، وخط ماجينو المتقدم بطول 400 كيلومتر خلال 12 عاما".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT