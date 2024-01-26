كييف: حصلنا على ضمانات أمريكية بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن كييف تلقت "جميع ضمانات الدعم" من الولايات المتحدة، بما فيها تلك المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية المجمدة من أجل مساعدة أوكرانيا.

وقال شميغال في حوار مع صحيفة "بوليتيكو" بعد اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء: "لدينا كل الضمانات من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدعم طويل الأمد لأوكرانيا - على سبيل المثال، مصادرة الأصول الروسية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا".

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وبعد أن سئل عن المخاوف القائمة بشأن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، قال شميغال إن كييف تعمل بشكل وثيق مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والكونغرس الأمريكي لتقديم المساعدة لعام 2024.

وأضاف: "سنرى كيف ستتطور الظروف في عام 2025".

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تقريبا الأربعاء، مشروع قانون يقضي بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا. ويبقى مشروع القانون الآن بانتظار موافقة مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وكان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار إلى أن البيت الأبيض الذي يدعم قرار الاستيلاء على الأصول الروسية، يحاول الضغط على الأوروبيين لأن الأموال الروسية الرئيسية موجودة في أوروبا، لكن إذا سار الأوروبيون في فلك السياسة الأمريكية، فإنهم سواجهون حتما خسائر وغرامات وعواقب قانونية أخرى.

المصدر: "نوفوستي"