"بلومبرغ": إدارة بايدن تدعم قانون مصادرة الأصول الروسية المجمدة

أبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمها للتشريع الذي من شأنه أن يسمح بمصادرة نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الغرب من أجل استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا.

أفادت بذلك وكالة "بلومبرغ" نقلا عن وثيقة أرسلها مجلس الأمن القومي الأمريكي في نوفمبر الماضي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وتشير إلى أن الإدارة ترحب "من حيث المبدأ" بالتشريع الذي يسمح بمصادرة الأموال الروسية.

وقالت الوثيقة، وهي واحدة من ثلاث مذكرات اطلعت عليها "بلومبرغ"، إن "مشروع القانون سيمنح السلطة التنفيذية الأمريكية السلطات اللازمة لمصادرة الأصول السيادية الروسية لمصلحة أوكرانيا".

وذكرت الوكالة، أن بايدن قرر دعم مثل هذه الخطوة بعد أن منع الجمهوريون في الكونغرس تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف.

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وفي وقت سابق، أشار جوش روغين، كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن البيت الأبيض لن يكون قادرا على تنفيذ خطة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة واستخدامها لمصلحة كييف دون موافقة الدول الأوروبية، بينما يعرب بعضها حاليا عن شكوك في مدى صواب مثل هذه الخطوة.

ووفقا لتقييم روغين، فإن الجمهوريين سيكونون في الكونغرس أكثر استعدادا لدعم تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا إذا وافقت واشنطن على مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمصلحة كييف.

وفي وقت سابق صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التعدي على حقوق الملكية - الخاصة أو الحكومية أو تلك للشركات - غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا أن روسيا ستدافع عن مصالحها.

المصدر: وكالات