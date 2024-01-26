إسبانيا توقف أبرز عضو في عصابة "موكرو مافيا" التي هددت باختطاف ولية العهد الهولندية (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن الشرطة أوقفت أحد أبرز أعضاء عصابة "موكرو مافيا"، وهو هولندي من أصل مغربي يدعى كريم بويخريشن، إضافة إلى خمسة مشتبه بهم آخرين.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الخميس، بناء على مصادر من الشرطة، أن "المشتبه بهم الستة، تلاحقهم تهم غسل ستة ملايين يورو من تهريب المخدرات، عبر شركات تابعة لهم تتواجد مقراتها في دول عدة".

وذكرت أن "كريم بويخريشن، تم اعتقاله في مدينة ماربيا جنوب إسبانيا، ويعتبر أحد الزعماء الرئيسيين لعصابة موكرو مافيا، أشهر عصابة في هولندا".

وكان زعماء سياسيون، أبرزهم ولية عهد هولندا الأميرة أماليا، ورئيس الوزراء الهولندي، تلقوا تهديدات بالاختطاف، بعد اعتقال الزعيم الرئيسي لعصابة "موكرو مافيا" رضوان تاغي، مما دفع الشرطة الهولندية إلى وضع هذه الشخصيات تحت الحماية المشددة.

Detenido en España un importante narco con ramificaciones en República Dominicana https://t.co/WnVzkI9QM9 — Redaccionando (@redaccionando) January 25, 2024

وحجزت الشرطة الإسبانية "172 عقارا تملكها هذه الشبكة، وتقارب قيمتها 50 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الشبكة يشتبه في تمكنها من غسل ما مجموعه 6 ملايين يورو، بفضل بنية متينة أبرزها شركات ملاحة بحرية وتجارية، موجودة في عدة مدن في إسبانيا والمغرب وجمهورية الدومينكان وهولندا، استنادا إلى الشرطة الإسبانية".

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وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية أن "بويخرشن يعتبر من أكثر المطلوبين من قبل السلطات الهولندية، وتم وضعه في السجن، في انتظار المحاكمة في إسبانيا بتهمة تبييض الأموال، ومن المتوقع أن يتم تسليمه لاحقا إلى هولندا".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسبانية