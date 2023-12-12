 
مباشر

إسبانيا تضبط 11 طنا من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة (صور + فيديو)

أخبار العالم

إسبانيا تضبط 11 طنا من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة (صور + فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wl58

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن السلطات صادرت 11 طنا من الكوكايين داخل حاويات الشحن، واعتقلت 20 شخصا في عمليتين مختلفتين ضد تهريب المخدرات.

وقال رئيس وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالشرطة الإسبانية، أنطونيو مارتينيز دوارتي، خلال مؤتمر صحفي في مدريد: "في أسبوع واحد، تمكنا من ضبط 11 طنا من الكوكايين".

إسبانيا تضبط 11 طنا من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة (صور + فيديو)
AP

وأضاف: "جاءت المخدرات المضبوطة من كولومبيا عبر الإكوادور وعثر عليها في حاويات وصلت إلى موانئ مدينة فيغو شمال غرب البلاد وفالنسيا شرقا".

إسبانيا تضبط 11 طنا من الكوكايين مخبأة في أسماك مجمدة (صور + فيديو)
AP

وأوضح: "سمحت العملية الأولى للشرطة بمصادرة 7.5 طن من الكوكايين مخبأة في شرائح التونة المجمدة في مدينة فيغو، أما العملية الثانية، التي جرت في مدينة فالنسيا، فقد مكنت من ضبط 3.4 طن من الكوكايين مخبأة في قيعان زائفة للحاويات البحرية".

وقال إن "المنظمة الإجرامية كانت تستخدم شركة للمأكولات البحرية المجمدة كواجهة لجلب المخدرات إلى إسبانيا".

كما أكد أنه "تم اعتقال عشرين شخصا في هاتين العمليتين بين نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر".

إقرأ المزيد
الشرطة الإسبانية تضبط 600 كغ من الكوكايين مخبأة في حاويات تحمل صورا من مسلسل عائلة
الشرطة الإسبانية تضبط 600 كغ من الكوكايين مخبأة في حاويات تحمل صورا من مسلسل عائلة "سيمبسون"
إقرأ المزيد
العثور على جثث أربعة مهاجرين مغاربة بسواحل إسبانيا
العثور على جثث أربعة مهاجرين مغاربة بسواحل إسبانيا

المصدر: RT + صحيفة "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا