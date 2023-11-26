الشرطة الإسبانية تضبط 600 كغ من الكوكايين مخبأة في حاويات تحمل صورا من مسلسل عائلة "سيمبسون"

أعلنت الشرطة الإسبانية عن مصادرة 600 كيلوغرام من الكوكايين مخبأة في حاوية في مدينة فالنسيا، وإلقاء القبض على 8 أشخاص مرتبطين بهذه الجريمة.

ونشر الحرس المدني مقطعا مصورا يظهر حاويات صغيرة من الكوكايين مموهة في حاويات تحمل صورا من مسلسل الرسوم المتحركة "عائلة سيمبسون".

وقالت الشرطة إن المحققين تلقوا معلومات من مصادر في أمريكا الوسطى بشأن كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل حاوية يتم شحنها إلى فالنسيا.

وقالت الشرطة إنه أثناء عملية الاعتقال، تم بتر إصبع أحد المجرمين بعد أن حوصر أثناء محاولته الهرب، مضيفة أنه تم الاستيلاء كذلك على أكثر من 4000 يورو نقدًا، وسلاح ناري.

المصدر: AP