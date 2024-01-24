البنتاغون يمتنع عن التعليق على تحطم طائرة "إيل-76" التي كانت تقل أسرى أوكرانيين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أنه لا يستطيع حتى الآن التعليق على تحطم الطائرة "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود، كما نفى أن يكون على علم بالتبادل المرتقب لأسرى الحرب.

وقال متحدث باسم البنتاغون عندما طلب منه التعليق على تحطم الطائرة: "للأسف، ليس لدي ما أقدمه في هذا الشأن".

وعندما طُلب منه التعليق على تبادل الأسرى الذي كان من المقرر إجراؤه اليوم الأربعاء بين روسيا وأوكرانيا، أجاب متحدث باسم البنتاغون بأن الوزارة "ليس لديها إمكانية الوصول إلى هذا النوع من المعلومات".

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف اسقطت اليوم الأربعاء، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" ​​فوق منطقة بيلغورود، كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا لمبادلتهم بأسرى روس، وقد لقي جميع الأسرى الذين كانوا على متن الطائرة حتفهم في الحادث، بالإضافة إلى 6 من أفراد الطاقم و3 أشخاص مرافقين، أي ما مجموعه 74 شخصا.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن كييف كانت على علم تام بنقل الأسرى من أجل إنفاذ التبادل، والذي كان من المفترض أن يتم في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تحطم الطائرة إيل-76 ​​"يثير تساؤلا كبيرا حول احتمالات التوصل إلى اتفاق من أي نوع" مع كييف.

وأصدر رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين تعليماته بمخاطبة الكونغرس الأمريكي والبوندستاغ (البرلمان الألماني)، قائلا إن الولايات المتحدة وألمانيا هما اللتان تزودان أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (باتريوت وإيريس-تي).

ورفضت وزارة الدفاع الأوكرانية بشكل أساسي الاعتراف بمسؤولية القوات المسلحة الأوكرانية عن تحطم الطائرة "إيل-76" التابعة للقوات الجوية الروسية في مقاطعة بيلغورود.

المصدر: نوفوستي